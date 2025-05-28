جعجع: "الأميركيون بدأوا يعقصوا" من تأخير تنفيذ حصر السلاح وإذا أردت إخراج إسرائيل من أرضك فإن الخطوة الأولى هي الاتفاق مع الدولة فهل يستطيع الحزب فعل ذلك بالقوة؟ وإذا كان بالإمكان فلماذا لم يُخرجها بالقوة حتى الآن؟

Lebanon 24