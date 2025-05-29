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مرقص: الموافقة على إنجاز تدريب المراقبين الجويين وأعمال صيانة للأجهزة ونقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية تمهيدًا لإعادة النظر في توظيفهم
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:28
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