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سكاي نيوز: مصادر سياسية عراقية تنفي عزم بغداد تخصيص مليار دولار سنويا للبنان من أجل القبول بدمج حزب الله ضمن المؤسسة الأمنية اللبنانية

Lebanon 24
08-06-2025 | 02:10
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