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رئيس الوفد الكردي المفاوض: نريد الدخول في المفاوضات مع دمشق سريعا (العربية)

Lebanon 24
09-06-2025 | 14:30
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