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المبعوث الأميركي إلى سوريا لنيويورك تايمز: دمشق وتل أبيب تجريان محادثات جادة عبر واشنطن لإعادة الهدوء عند حدودهما

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:16
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