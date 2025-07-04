التجكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي وانقلابها على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية الاضرار مادية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الاولى يعمل على المعالجة

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