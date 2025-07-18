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قاسم: من أبى وقبل الذل فهذا شأنه ونحن لن نقبل الذل وقد قدّمنا تضحيات كبيرة وقوتنا ساعدتنا على هذه النتيجة

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:12
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الشيخ قاسم: نشأة المقاومة كانت طبيعة جداً مع شعب أبي لا يقبل الذل ولا الاحتلال ولا أن يكون مستسلماً للعدو الإسرائيلي
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19/07/2025 00:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إذا قبل بعضهم بالاستزلام وبالاستسلام فهذا شأنهم أما نحن فلا نقبل فنحن جماعة: هيهات منا الذلة
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