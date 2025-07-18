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السلطات الأوكرانية: إعلان حالة التأهب الجوي في كييف ومقاطعتها تحسبا لغارات جوية
Lebanon 24
18-07-2025
|
23:44
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