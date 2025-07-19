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مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية: إيران قد تعجّل تصنيع سلاحها النووي مستغلة جمود المفاوضات مع واشنطن

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:32
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