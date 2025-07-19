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الدفاع المدني: استشهاد 26 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركزي توزيع مساعدات في غزة

Lebanon 24
19-07-2025 | 02:54
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