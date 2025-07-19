رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: شجعنا التوافق وخلقنا جوا ايجابيا في الانتخابات البلدية والاختيارية وكان لنا حضورا واضحا و"البلدية" ليست للمعارك السياسية

Lebanon 24