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باسيل: اللامركزية أساس في اتفاق الطائف ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:39
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