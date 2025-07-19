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السفارة الأميركية بالدوحة: التزام قيادة قطر بتعزيز الحوار بين الأطراف كان أساسيا في التوصل إلى حل سلمي للصراع

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:22
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