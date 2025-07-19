29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الإعلام السورية: تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء
Lebanon 24
19-07-2025
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في السويداء
Lebanon 24
الداخلية السورية: تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في السويداء
19/07/2025 19:45:04
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام السورية: فصائل السويداء الوطنية قامت بتأمين خروج المحافظ
Lebanon 24
وزارة الإعلام السورية: فصائل السويداء الوطنية قامت بتأمين خروج المحافظ
19/07/2025 19:45:04
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر
Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر
19/07/2025 19:45:04
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية: تم إطلاق سراح الموقوف في السويداء تحت ضغط السلاح
Lebanon 24
مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية: تم إطلاق سراح الموقوف في السويداء تحت ضغط السلاح
19/07/2025 19:45:04
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الإعلام السوري: الزمن المتوقع لفض الاشتباك في السويداء هو 48 ساعة
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: الزمن المتوقع لفض الاشتباك في السويداء هو 48 ساعة
12:43 | 2025-07-19
19/07/2025 12:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
12:42 | 2025-07-19
19/07/2025 12:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: الحكومة السورية تقر بأن المسار الانتقالي صعب بما فيه الوصول لجيش موحد
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: الحكومة السورية تقر بأن المسار الانتقالي صعب بما فيه الوصول لجيش موحد
12:41 | 2025-07-19
19/07/2025 12:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: نواجه مرحلة انتقالية دقيقة
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: نواجه مرحلة انتقالية دقيقة
12:38 | 2025-07-19
19/07/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: القوات باشرت الانتشار في الريفين الشمالي والغربي في محافظة السويداء
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: القوات باشرت الانتشار في الريفين الشمالي والغربي في محافظة السويداء
12:28 | 2025-07-19
19/07/2025 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة أميركا لـ"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير اسرائيلي
Lebanon 24
هذه خطة أميركا لـ"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير اسرائيلي
15:00 | 2025-07-18
18/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
16:03 | 2025-07-18
18/07/2025 04:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:43 | 2025-07-19
وزير الإعلام السوري: الزمن المتوقع لفض الاشتباك في السويداء هو 48 ساعة
12:42 | 2025-07-19
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
12:41 | 2025-07-19
وزير الإعلام السوري: الحكومة السورية تقر بأن المسار الانتقالي صعب بما فيه الوصول لجيش موحد
12:38 | 2025-07-19
وزير الإعلام السوري: نواجه مرحلة انتقالية دقيقة
12:28 | 2025-07-19
وزير الإعلام السوري: القوات باشرت الانتشار في الريفين الشمالي والغربي في محافظة السويداء
12:18 | 2025-07-19
وزير الإعلام السوري: الدولة هي المسؤولة عن تأمين جميع السوريين في بلادهم
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
19/07/2025 19:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24