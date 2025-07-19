Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الإعلام السوري: الدولة هي المسؤولة عن تأمين جميع السوريين في بلادهم

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
lebanon 24
20/07/2025 07:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: تأمين طريق دمشق السويداء من قبل الدولة وضمان سلامة المسافرين
lebanon 24
20/07/2025 07:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: سيتم تنفيذ اتفاق السويداء على مراحل وسيتم العمل على تأمين المحتجزين في مناطق المجموعات الخارجة عن القانون
lebanon 24
20/07/2025 07:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
lebanon 24
20/07/2025 07:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:56 | 2025-07-20
00:40 | 2025-07-20
00:35 | 2025-07-20
00:34 | 2025-07-20
00:14 | 2025-07-20
00:10 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24