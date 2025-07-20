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أخبار عاجلة
الصحة الفلسطينية: 18 حالة وفاة خلال 24 ساعة بسبب المجاعة في غزة
Lebanon 24
20-07-2025
|
09:32
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