Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": قوة من الجيش نفذت مداهمة في بلدة وادي الجاموس وأوقفت مطلوباً بعدة مذكرات

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوة من الجيش تُداهم بلدات بقاعية.. وتوقف مطلوبين
lebanon 24
20/07/2025 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قوة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات تقوم بمداهمة عدد من المطلوبين في منطقة اليمونة شرقي لبنان
lebanon 24
20/07/2025 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يُنفّذ عملية تمشيط في بلدة عيترون
lebanon 24
20/07/2025 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
lebanon 24
20/07/2025 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:42 | 2025-07-20
13:41 | 2025-07-20
13:30 | 2025-07-20
13:25 | 2025-07-20
13:24 | 2025-07-20
13:16 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24