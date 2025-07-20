Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الطاقة السورية: ما يُشاع عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء عار عن الصحة

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ السويداء: سنفعل خدمات المياه والكهرباء عند دخول مؤسسات الدولة للمحافظة
lebanon 24
20/07/2025 20:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 260 شخصاً وإصابة 1698 خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء
lebanon 24
20/07/2025 20:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
lebanon 24
20/07/2025 20:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء البحرين: مملكة البحرين ترحب بإعلان الحكومة السورية عن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
lebanon 24
20/07/2025 20:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:43 | 2025-07-20
13:42 | 2025-07-20
13:41 | 2025-07-20
13:30 | 2025-07-20
13:25 | 2025-07-20
13:24 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24