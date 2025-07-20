Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السورية: قلقون من اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني في السويداء بعد اختطافه

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: اختطاف رئيس مركز للدفاع المدني في السويداء خلال توجهه لإجلاء فريق من الأمم المتحدة
lebanon 24
20/07/2025 23:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: اختطاف عدد من أفراد الأمن خلال الانتشار في السويداء (العربية)
lebanon 24
20/07/2025 23:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء: قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشران الدخول إلى مركز مدينة السويداء لحماية المدنيين واستعادة الأمن
lebanon 24
20/07/2025 23:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء: قوات الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز مدينة السويداء
lebanon 24
20/07/2025 23:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2025-07-20
16:39 | 2025-07-20
16:31 | 2025-07-20
16:30 | 2025-07-20
16:29 | 2025-07-20
16:03 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24