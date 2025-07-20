Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر طبية في غزة: استشهاد 73 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات في القطاع

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية في غزة تعلن استشهاد 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات
lebanon 24
20/07/2025 23:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الأطباء بغزة للتلفزيون العربي: الاحتلال يتعمد قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات
lebanon 24
20/07/2025 23:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 45 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
20/07/2025 23:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم
lebanon 24
20/07/2025 23:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2025-07-20
16:39 | 2025-07-20
16:31 | 2025-07-20
16:30 | 2025-07-20
16:29 | 2025-07-20
16:03 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24