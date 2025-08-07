الخطيب: المطلوب اليوم موقف قويّ وصلب.. قرار الحكومة بشأن السلاح ناتج من الضغوطات والخوف من الخارج ونحن لا نريد إعماراً إذا كان الثمن الخضوع والاستسلام (اذاعة النور)

Lebanon 24