الخطيب: شعبنا مستعدّ بنفسه لأن يعيد بناء قراه الجنوبية ولسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية إذا كانت سترهن قرارنا السياسي لها فنحن لن نقبل بذلك ولبنان ليس قاصراً عن أن يحمي أرضه ويعيد البناء (اذاعة النور)

Lebanon 24