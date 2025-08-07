Advertisement

الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لسكاي نيوز عربية: القيود الإسرائيلية عديدة على الشاحنات الأردنية المتوجهة إلى غزة

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:17
وزير الاتصال الأردني محمد المومني لسكاي نيوز عربية: الأردن يقول دائما إن "حل الدولتين" هو الحل الطبيعي للنزاع
lebanon 24
07/08/2025 15:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الأردنية: ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد
lebanon 24
07/08/2025 15:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الأردنية تتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة الى قطاع غزة باعتداءات متكررة وعمليات سلب ونهب
lebanon 24
07/08/2025 15:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اليونيسيف لسكاي نيوز عربية: عشرات الأطفال يموتون من الجوع في غزة
lebanon 24
07/08/2025 15:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
