Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر لـ "واللا": لا يبدو أن إسرائيل قريبة من صفقة جزئية

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: مصدر إسرائيلي مطّلع يزعم أن هناك احتمالًا لصفقة جزئية قريبًا
lebanon 24
20/08/2025 12:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد العودة إلى مفاوضات للتوصل إلى صفقة جزئية بشأن غزة
lebanon 24
20/08/2025 12:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الصفقة الجزئية لم يتم إسقاطها من جدول الأعمال
lebanon 24
20/08/2025 12:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: نتنياهو لم يغلق الباب أمام صفقة جزئية
lebanon 24
20/08/2025 12:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-20
04:55 | 2025-08-20
04:53 | 2025-08-20
04:49 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24