الخارجية البولندية: وفق نتائج التحقيقات الأولية فإن الجسم الذي سقط في بولندا هو النسخة الروسية من مسيّرة "شاهد"
20-08-2025
|
10:19
photos
