Advertisement

أخبار عاجلة

برّي: نؤكد أنّ موقف وزراء "الثنائي الشيعي" لم يكن طائفيا بل هو وطنيّ بامتياز نابع من الحرص على لبنان فما هو مطلوب في الورقة الاميركية بديل عن اتفاق تشرين الثاني

Lebanon 24
31-08-2025 | 08:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
31/08/2025 23:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
lebanon 24
31/08/2025 23:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: وزراء الثنائي الشيعي يرفضون مناقشة نزع سلاح الحزب قبل ضمانات أميركية
lebanon 24
31/08/2025 23:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبناني لموقف سوريا من "الورقة الأميركية"
lebanon 24
31/08/2025 23:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:10 | 2025-08-31
15:48 | 2025-08-31
15:33 | 2025-08-31
15:28 | 2025-08-31
15:20 | 2025-08-31
15:11 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24