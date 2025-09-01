Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة المركزي الأوروبي: فرنسا ليست حالياً في وضع يستدعي تدخّل صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير مالية فرنسا: هناك خطر بتدخل صندوق النقد الدولي حال انهارت الحكومة
lebanon 24
01/09/2025 11:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات نمو الاقتصاد الروسي العام الحالي
lebanon 24
01/09/2025 11:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد
lebanon 24
01/09/2025 11:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي المعروض على الكونغرس يتعارض مع توصيات خفض العجز
lebanon 24
01/09/2025 11:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
04:30 | 2025-09-01
04:29 | 2025-09-01
04:22 | 2025-09-01
04:16 | 2025-09-01
04:10 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24