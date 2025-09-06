الرئيس عون بعد لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر: ندعو الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية وإلى تفعيل عمل لجنة Mechanism لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية

Lebanon 24