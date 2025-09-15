Advertisement

7 إصابات في الغارة الإسرائيليّة على مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية وفرق الإسعاف تعمل على نقلها إلى مستشفيات المنطقة (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:58
