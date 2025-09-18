Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر: إصابة طبيب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب أثناء اقتحام منزله في عرابة شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
18-09-2025 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربيّة
lebanon 24
19/09/2025 06:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
lebanon 24
19/09/2025 06:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية شمالي غربي نابلس شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
19/09/2025 06:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية النصارية شمالي نابلس شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
19/09/2025 06:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:53 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:49 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:53 | 2025-09-18
22:49 | 2025-09-18
18:54 | 2025-09-18
18:36 | 2025-09-18
18:15 | 2025-09-18
17:57 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24