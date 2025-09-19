Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسيف: مسلحون في غزة استولوا على 4 شاحنات مساعدات كانت تحمل أغذية مخصصة للأطفال

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم اليونيسيف لسكاي نيوز عربية: عشرات الأطفال يموتون من الجوع في غزة
lebanon 24
19/09/2025 09:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم أسطول الصمود: كل ما نحمله هو مساعدات إنسانية تشمل حليب الأطفال والأغذية (الجزيرة)
lebanon 24
19/09/2025 09:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم
lebanon 24
19/09/2025 09:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: تمكنا من إرسال نحو 74 شاحنة أغذية يوميا إلى قطاع غزة منذ سماح إسرائيل بإدخال المساعدات
lebanon 24
19/09/2025 09:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:20 | 2025-09-19
01:13 | 2025-09-19
00:48 | 2025-09-19
00:21 | 2025-09-19
23:44 | 2025-09-18
23:21 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24