الخارجية الإسرائيلية: ساعر شدّد في حديث مع نظيره الألماني على التبعات الخطرة لإعادة تسلّح حزب الله على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:08
