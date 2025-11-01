Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:35
