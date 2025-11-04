Advertisement

أخبار عاجلة

بري حول قانون الانتخابات: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية

Lebanon 24
04-11-2025 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات النيابيّة تتقدم في موعدها وفق القانون الحالي و"معركة المتن" فتحت
lebanon 24
04/11/2025 15:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـmtv : هناك قانون انتخاب نافذ فلنطبّقه وإذا لم يرغبوا بذلك فلننتخب على أساس قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ
lebanon 24
04/11/2025 15:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات النيابية ولكن يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح
lebanon 24
04/11/2025 15:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
lebanon 24
04/11/2025 15:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:01 | 2025-11-04
07:52 | 2025-11-04
07:32 | 2025-11-04
06:46 | 2025-11-04
06:20 | 2025-11-04
06:19 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24