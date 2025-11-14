لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر: الملف القضائي الذي تمّ تسلّمه من الجانب الليبي جاء مقتصرًا على تحقيقات محدودة جرت في العام 2012 فقط وقد سبق لمقرّر اللجنة أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف في العام نفسه

