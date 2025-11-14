Advertisement

الرئيس نجيب ميقاتي: تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان يضع الدول الراعية لوقف اطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف منعاً لتفلت الأمور أكثر

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:40
