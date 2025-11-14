ميقاتي: المطلوب من الدول الصديقة للبنان منع مخطط تحويل البلدات الحدودية المدمّرة الى أرض غير قابلة للسكن وفرض الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان ووقف التهديدات وعودة الاهالي الى قراهم ومناطقهم وبدء ورشة إعادة الإعمار

Lebanon 24