ميقاتي: المطلوب من الدول الصديقة للبنان منع مخطط تحويل البلدات الحدودية المدمّرة الى أرض غير قابلة للسكن وفرض الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان ووقف التهديدات وعودة الاهالي الى قراهم ومناطقهم وبدء ورشة إعادة الإعمار

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:43
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
مفتي صور استقبل قائد اليونيفيل: لا تعافٍ للبنان دون إعادة الإعمار وعودة الأهالي
النائب محمد الخواجة ممثلا الرئيس نبيه بري في اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار: لقد اثبت أهالي القرى الحدودية انهم لا ينتظرون المعجزات بل يصنعونها بالثبات والعرق والدم
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تفكك وحدة النطاق الجغرافي لقطاع غزة وتحوله إلى مناطق معزولة غير قابلة للحياة
