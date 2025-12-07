رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المؤتمر العام في معراب: كـ"قوات لبنانيّة" لم نخذل يوماً مَن أعطانا ثقته ولن نفعل وعلينا الاستعداد اليوم لنكون في مواقع هجوميّة لإنقاذ لبنان

Lebanon 24