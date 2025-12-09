Advertisement

القناة 14 الإسرائيلية: تل أبيب تقدّر أن إيران عادت لاستئناف مشروع الصواريخ الباليستية بعد تضرره في الهجوم الإسرائيلي في حزيران الماضي

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:04
