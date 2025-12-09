Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً لأحد المنازل على الطريق العام وسط بلدة العديسة (الميادين)

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تفجير نفذه العدو الإسرائيلي فجراً لاحد المباني في بلدة العديسة
lebanon 24
09/12/2025 08:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: دمار كبير جراء تفجير القوات الإسرائيلية النادي الحسيني في العديسة
lebanon 24
09/12/2025 08:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وتعتقل أسيراً محرراً كان أفرج عنه ليلة أمس (الميادين)
lebanon 24
09/12/2025 08:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت تفجيرين قويين في حي صبيح في الأطراف الشرقية لبلدة حولا
lebanon 24
09/12/2025 08:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:09 | 2025-12-09
01:05 | 2025-12-09
00:56 | 2025-12-09
00:46 | 2025-12-09
00:33 | 2025-12-09
00:31 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24