Advertisement

أخبار عاجلة

مراسلون بلاحدود: مقتل 4 صحفيين سودانيين أثناء أداء مهامهم هذا العام 2 منهم قتلا بعد اختطافهما من الدعم السريع

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة حماية الصحفيين: تقارير عن تعرض صحفيين في الفاشر للاختطاف واعتداءات جنسية من قبل قوات الدعم السريع
lebanon 24
09/12/2025 08:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل وإصابة عدد من المدنيين إثر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء بمدينة الفاشر (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2025 08:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل عشرات المدنيين جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش السوداني منطقة المزروب بولاية شمال كردفان
lebanon 24
09/12/2025 08:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أنور قرقاش يندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
lebanon 24
09/12/2025 08:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:09 | 2025-12-09
01:05 | 2025-12-09
00:56 | 2025-12-09
00:46 | 2025-12-09
00:33 | 2025-12-09
00:31 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24