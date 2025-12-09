Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق العسكري باسم سرايا القدس: ندعو الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته ووقف خروقه للاتفاق

Lebanon 24
09-12-2025 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف الخروقات الاسرئيلية فورا ونطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها
lebanon 24
09/12/2025 13:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب الوسطاء مقابل التزامنا بالضغط لوقف خروقات الاحتلال
lebanon 24
09/12/2025 13:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: نحمل العدو مسؤولية الخرق وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/12/2025 13:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم حماس: ندعو الأطراف التي وقعت اتفاق شرم الشيخ خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته للاتفاق
lebanon 24
09/12/2025 13:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2025-12-09
06:32 | 2025-12-09
06:28 | 2025-12-09
06:22 | 2025-12-09
06:18 | 2025-12-09
06:16 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24