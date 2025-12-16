عيسى الخوري: كان هناك فيتو عليّ لإستلام وزارة الخارجية بسبب ما قيل عن طرحي للفيدرالية وأعتقد أنه لا تغيير للشرعية إلا بالشرعية وأنا أؤيّد الحوار لإيجاد الأرضية السياسية

Lebanon 24