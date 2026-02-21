إطلاق قذائف مدفعية وتمشيط.. هذا ما فعله جيش العدو جنوباً

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، عبوتين في محيط حي الكساير، شرق بلدة في .





كذلك، استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف.





أيضاً، أفيد عن قيام جنود العدو الإسرائيلي بتمشيط أطراف بلدة .





