لبنان
إطلاق قذائف مدفعية وتمشيط.. هذا ما فعله جيش العدو جنوباً
Lebanon 24
21-02-2026
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، عبوتين في محيط حي الكساير، شرق بلدة
ميس الجبل
في
لبنان
.
كذلك، استهدفت مدفعية العدو
الإسرائيلي
المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف.
أيضاً، أفيد عن قيام جنود العدو الإسرائيلي بتمشيط أطراف بلدة
عيترون
.
