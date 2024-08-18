صحافي في ذمة الله

غيّب الموت اليوم الاحد، الصحافي في "إذاعة لبنان" فيصل حاطوم.



يشيع جثمان الراحل حاطوم عند الساعة 11،30 من صباح غد الاثنين في جبانة الرادوف في برج البراجنة. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد في حارة حريك.

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