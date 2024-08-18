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تعازي ووفيات
صحافي في ذمة الله
Lebanon 24
18-08-2024
|
13:32
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غيّب الموت اليوم الاحد، الصحافي في "إذاعة لبنان" فيصل حاطوم.
يشيع جثمان الراحل حاطوم عند الساعة 11،30 من صباح غد الاثنين في جبانة الرادوف في برج البراجنة. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد في حارة حريك.
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