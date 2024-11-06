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تعازي ووفيات

والد الزميلة دعاء الحمصي في ذمة الله

Lebanon 24
06-11-2024 | 09:05
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غيّب الموت اليوم الأربعاء رزق الله الخوري جرجس الحمصي والد الزميلة دعاء الحمصي.
 
 
"لبنان 24" يتقدّم من الزميلة دعاء الحمصي ومن عائلتها بأحرّ التعازي.
 
 
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وفاة

دعاء الحمصي

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