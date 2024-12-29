13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
سمير سعد مراد
Lebanon 24
29-12-2024
|
15:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني تسلم جثماني شهيدين لبنانيين قضيا في حمص والجريح الثالث
Lebanon 24
الدفاع المدني تسلم جثماني شهيدين لبنانيين قضيا في حمص والجريح الثالث
30/12/2024 00:09:38
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: المماطلة في انتخاب الرئيس تهدد لبنان
Lebanon 24
البعريني: المماطلة في انتخاب الرئيس تهدد لبنان
30/12/2024 00:09:38
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لافتة.. ما جديد ملف "إعادة إعمار لبنان"؟
Lebanon 24
أرقام لافتة.. ما جديد ملف "إعادة إعمار لبنان"؟
30/12/2024 00:09:38
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الصايغ في عيد الميلاد: نتمنّى أن تكون ولادة المخلص ولادة لبنان الجديد
Lebanon 24
الصايغ في عيد الميلاد: نتمنّى أن تكون ولادة المخلص ولادة لبنان الجديد
30/12/2024 00:09:38
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيات
لبنان
Advertisement
الأكثر قراءة
في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"
Lebanon 24
في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"
00:26 | 2024-12-29
29/12/2024 12:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
06:33 | 2024-12-29
29/12/2024 06:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!
01:47 | 2024-12-29
29/12/2024 01:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدات بـ"الدولار" في لبنان.. والقبض "عبر بطاقة"
Lebanon 24
مساعدات بـ"الدولار" في لبنان.. والقبض "عبر بطاقة"
02:45 | 2024-12-29
29/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
Lebanon 24
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
03:00 | 2024-12-29
29/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
15:00 | 2024-12-29
والدة الزميلة جاكلين سعد في ذمة الله
14:54 | 2024-12-29
مصطفى حمود الدندشلي
14:55 | 2024-12-28
رئيف قيصر جحى
14:53 | 2024-12-28
رئيف قيصر جحى
10:56 | 2024-12-22
القاضي بركات شكر المعزين بوفاة شقيقته
14:52 | 2024-12-20
عدنان سعد الحوراني (ابو سعد)
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
30/12/2024 00:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24