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تعازي ووفيات

روبير يوسف جعاره

Lebanon 24
16-02-2025 | 16:28
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إنتقل إلى رحمته تعالى في باريس يوم الثلاثاء ٢٤ كانون الأول 2024 المأسوف عليه المرحوم
روبير يوسف جعاره
أولاده: مارك، مونيك، برونو وعائلته، دانيال وعائلتها
يقام قداس وجناز البخور لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين 17 شباط 2025 في كنيسة مارمارون، الجميزة.
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عائلة الفقيد يدعون الأهل والاصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.
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