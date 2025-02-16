روبير يوسف جعاره

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إنتقل إلى رحمته تعالى في باريس يوم الثلاثاء ٢٤ كانون الأول 2024 المأسوف عليه المرحومروبير يوسف جعارهأولاده: مارك، مونيك، برونو وعائلته، دانيال وعائلتهايقام قداس وجناز البخور لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين 17 شباط 2025 في كنيسة مارمارون، الجميزة.عائلة الفقيد يدعون الأهل والاصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.