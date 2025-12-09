Advertisement

تعازي ووفيات

السيّدة بربارة نعمان عدوان نون في ذمة الله

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1452788-639008930512313615.jpg
Doc-P-1452788-639008930512313615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت السيّدة بربارة نعمان عدوان نون.
 
 
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غدّ، عند الساعة الثالثة والنصف، في كنيسة مار جرجس الرعائية - مجدل معوش، وتوارى في مدافن العائلة.
Advertisement
 
 
"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدة.
 
 
مواضيع ذات صلة
السيّدة بهية الحريري أدانت العدوان الإسرائيلي على عين الحلوة
lebanon 24
09/12/2025 18:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة الزميل رزق الله الحلو في ذمة الله
lebanon 24
09/12/2025 18:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
lebanon 24
09/12/2025 18:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله
lebanon 24
09/12/2025 18:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة مار جرجس

لبنان 24

لبنان

كنيسة

الفقي

دوان

عمان

جرجس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
06:33 | 2025-12-07
03:56 | 2025-12-06
05:38 | 2025-12-04
01:03 | 2025-12-03
14:14 | 2025-12-01
12:07 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24