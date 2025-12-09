19
السيّدة بربارة نعمان عدوان نون في ذمة الله
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:55
غيّب الموت السيّدة بربارة نعمان عدوان نون.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غدّ، عند الساعة الثالثة والنصف، في
كنيسة مار جرجس
الرعائية - مجدل معوش، وتوارى في مدافن العائلة.
"
لبنان 24
" يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدة.
