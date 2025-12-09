السيّدة بربارة نعمان عدوان نون في ذمة الله

غيّب الموت السيّدة بربارة نعمان عدوان نون.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غدّ، عند الساعة الثالثة والنصف، في الرعائية - مجدل معوش، وتوارى في مدافن العائلة.

" " يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدة.