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إقتصاد

وسط توقعات بتراجع المعروض.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
01-07-2024 | 02:00
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بتوقعات بعجز في المعروض ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، لكن الاتجاهات الاقتصادية المعاكسة وزيادة الإنتاج من خارج مجموعة أوبك+ حد من المكاسب.
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان نحو ستة بالمئة في يونيو حيث وصل سعر برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مددت مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط بشكل كبير حتى عام 2025.
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